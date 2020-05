Intorno alle 12,30 di oggi 21 maggio una densa colonna di fumo nero si è levata in zona Marina di Ravenna, dove una imbarcazione della Carnevali Cantieri Nautici è andata a fuoco. I Vigili del Fuoco e gli altri mezzi di soccorso si sono prontamente recati sul posto e hanno spento l’incendio dopo un paio d’ore. La barca è andata praticamente distrutta. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri.

