Anmic Ravenna scrive al Sindaco: sul parcheggio di Largo Giustiniano il Comune ci ripensi

ANMIC Ravenna ha inviato una lettera al Sindaco di Ravenna per sollevare il problema del parcheggio di Largo Giustiniano o Caserma Gorizia, gestito da molti anni dalla Coop San Vitale dove sono impiegati 10 disabili e che dovrebbe cambiare gestione con il passaggio ad Azimut.

Come Associazione, votata statutariamente e moralmente alla tutela della disabilità, pensiamo che tale scelta vada opportunamente ripensata. E va ripensata anche in conseguenza della vicenda Covid. È superfluo ribadire quanto sia importante la collocazione mirata delle persone con disabilità e la loro inclusione nella società con l’opportunità di renderle economicamente autonome senza che gravino sulla fiscalità generale. È un obbligo morale della nostra società prima ancora che delle nostre Amministrazioni.

Ci preme sottolineare che in tempi nei quali sempre di più verranno a mancare posti di lavoro, e la collocazione di persone con disabilità è già di per sé difficile. Individuare postazioni di lavoro che abbiano le caratteristiche di una collocazione come il parcheggio, è arduo. Facciamo quindi appello all’Amministrazione affinché riesamini la decisione invitandola a programmare prima la ricollocazione delle persone disabili e poi le finalità economiche che la concessione del parcheggio persegue a vantaggio del Comune.