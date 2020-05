Brisighella. Anziano solo cade in casa: salvato dopo 24 ore di agonia dall’allarme lanciato dal nipote. Ora è in rianimazione

Un anziano di 78 anni è rimasto bloccato sul pavimento di casa, senza potersi muovere nè chiedere aiuto per ben 24 ore, in seguito ad una caduta accidentale dalla quale non è più riuscito a rialzarsi autonomamente. L’uomo, che vive da solo a Brisighella, è stato salvato dall’intervento della Polizia locale, messa in allarme dal nipote, che abita a Forlì e si è rivolto alle forze dell’ordine, dopo che per due giorni aveva provato, senza risultato, a contattare telefonicamente l’anziano zio.

In seguito alla chiamata, una pattuglia della Polizia locale è stata quindi inviata all’abitazione dell’anziano e dopo aver verificato che l’auto dell’uomo era in garage, ma che nessuno dei vicini aveva notato l’uomo nelle ultime 48 ore, e che la casa era chiusa a chiave, ma nessuno rispondeva al campanello, è stato informato il magistrato di turno dell’intenzione di sfondare la porta per entrare in casa e verificare l’accaduto.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Procura, gli agenti hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco e del 118 di Faenza, e sono entrati in casa: qui hanno trovato l’uomo, G.I., a terra, disidratato e in gravi condizioni. Il 78enne, immediatamente soccorso, è stato poi trasportato all’ospedale di Faenza, dove si trova ricoverato in rianimazione.