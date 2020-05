Enpa Faenza. Annullato concorso “Amico cane amico gatto” causa pandemia Covid-19

Causa pandemia Covid-19 quest’anno il concorso “Amico cane, Amico gatto” non si terrà. Enpa Faenza comunica infatti che, a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia, non sussistono le condizioni per svolgere il concorso con la necessaria serenità.

Si tratta solo di un “arrivederci”, e il lavoro dei bambini non andrà comunque perso: le foto e i pensierini che gli alunni delle classi quarte delle scuole primarie di Faenza, Reda e Granarolo hanno consegnato verranno pubblicati nel calendario dell’anno 2021.

“Conserveremo per il prossimo anno il grande entusiasmo che da sempre contraddistingue questo particolare momento di aggregazione, dove sarà ancora più bello ritrovarci per divertirci insieme ai nostri piccoli e grandi amici – ha dichiarato Maria Teresa Ravaioli, presidente di Enpa Faenza -. Come tanti, stiamo attraversando un momento di difficoltà, i lavori del nuovo Rifugio del cane stanno proseguendo, così come il nostro quotidiano impegno nell’aiutare i nostri amici a quattro zampe”.