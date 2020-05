Ravenna, approvato progetto per manutenzioni stradali per i prossimi 4 anni: 4,1 milioni investiti

Il Presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale ha approvato il progetto esecutivo relativo all’accordo quadro per le manutenzioni stradali dal 2020 al 2024. L’importo dei lavori finanziati dallo Stato ex DM 49/18 a base d’asta ammonta a euro 4.120.000. “Una notizia importante per le imprese e il nostro territorio in un momento tanto difficile – dichiara il Presidente de Pascale – Un progetto significativo, che contribuirà in maniera considerevole a qualificare e mettere in sicurezza le infrastrutture viarie del territorio.”

I lavori riguarderanno: ripristini di pavimentazioni stradali; manutenzione delle opere d’arte; ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale. Il progetto andrà a gara nei prossimi giorni. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito della Provincia.