Sabato 6 giugno riaprono i monumenti Unesco della Diocesi di Ravenna: ingressi scaglionati e mascherine obbligatorie

Sabato 6 giugno è la data indicata, ancora non in via ufficiale, per la riapertura anche dei cinque momenti Unesco (il Battistero Neoniano, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, la Cappella Arcivescovile) della Diocesi di Ravenna.

“Indicativamente l’apertura è stata concordata per il weekend del sei giugno – spiega Enrico Maria Saviotti, portavoce della Diocesi – . Nel rispetto delle misure previste dai decreti governativi per il contrasto alla diffusione del Covid-19, si entrerà nei siti a gruppi frazionati di poche persone per assicurare il necessario distanziamento sociale, con l’obbligo di indossare le mascherine. Inoltre ad ogni ingresso ci sarà personale addetto al controllo e alla misurazione della temperatura, oltre alla presenza dei dispositivi di sicurezza, quali gel igienizzanti e disinfettanti”.

L’orario giornaliero delle visite è programmato dalle ore 10 alle 18.