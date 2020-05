Esce di strada e finisce nel fosso a Godo: ferito un 45enne, trasportato al Bufalini di Cesena

Non sono chiare le cause che hanno portato una Peuget bianca, guidata da un 45enne a perdere il controllo di guida e finire nel fosso profondo che costeggia via Fringuelline Nuove a Godo di Russi, all’angolo con via Santa Caterina.

L’incidente è avvenuto ieri sera, venerdì 22 maggio, attorno alle 20.20. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo, che hanno provveduto a stabilizzare il ferito e trasportarlo all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono apparse serie, anche se pare non fosse in pericolo di vita.

I rilievi di rito sono stati affidati ai Carabinieri.