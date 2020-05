Faenza. Auto investe un bimbo di 4 anni: trasportato all’ospedale manfredo in gravi condizioni

Nella serata di ieri, venerdì 22 maggio, a Faenza poco prima delle 19.40, un’auto ha investito un bambino di 4 anni in viale Cimatti angolo via D’Azeglio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’auto medicalizzata che hanno trasportato il bimbo con un codice di massima gravità all’ospedale di Faenza. Per i rilievi di legge sul luogo dell’incidente è giunta la Polizia municipale.