Marina di Ravenna. Bivaccavano in branco senza mascherine: ragazzi sanzionati dai Carabinieri

I Carabinieri di Ravenna nella serata del 22 maggio 2020 hanno sanzionato 14 ragazzi per violazioni ai sensi del d.l. 15 maggio 2020. Gli agenti, su segnalazione di alcuni cittadini, si sono portati in località Punta Marina dove hanno trovato i giovani in palese stato di assembramento, in violazione delle attuali norme erano impegnati in attività ludiche, non rispettando le distanze minime e l’utilizzo dei dispositivi di protezione. A quel punto sono scattate le sanzioni di 400 euro per ciascuno dei partecipanti.