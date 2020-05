Ravenna. Motociclista finisce nel fosso, dinamica incidente non ancora chiarita

Nella mattinata di sabato 23 maggio 2020 in via Canale Magni a Ravenna un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo finendo nel fossato adiacente alla strada. L’uomo ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato attraverso elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell’incidente, la cui dinamica resta ancora da chiarire sono intervenuti i sanitari del 118 anche con ambulanza e la Polizia locale per i primi rilevamenti e per la corretta gestione del traffico.