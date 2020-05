Unione Bassa Romagna: riaprono al pubblico gli sportelli dell’Area Territorio. Distanziate le postazioni

Da lunedì 25 maggio sarà possibile prendere appuntamento per le attività di sportello dei servizi dell’Area Territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, situati al Carmine di Lugo. Nello specifico, si tratta degli sportelli Sue (Edilizia), Suap (Attività produttive), Sismica, Urbanistica e Ambiente. La riapertura osserverà tutti i protocolli in vigore per il contenimento epidemiologico.

Sarà possibile accedere agli sportelli solo previo appuntamento. La prenotazione può essere fatta telefonicamente o via mail rivolgendosi direttamente all’operatore di front office, negli orari indicati sul sito www.labassaromagna.it.

Gli sportelli sono stati collocati nell’ex sala conferenze del Carmine, al primo piano, in quanto la stanza dispone degli spazi utili al mantenimento delle distanze. Le scrivanie sono dotate di schermi di plexiglass e per accedere fisicamente al servizio sarà obbligatorio indossare la mascherina; l’ingresso è consentito esclusivamente su corso Garibaldi, 16: una volta espletata la consulenza, l’utente dovrà uscire poi uscire da via Baracca. Il percorso interno all’edificio quindi non avrà interferenze tra coloro che devono entrare e coloro che devono uscire.