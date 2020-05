Chiede di entrare in casa di un’anziana per lasciare un “Modulo Covid”, ma è una truffa

Come segnalato sulla pagina Ravenna SOS Chat – Aiutiamo le FFOO, ieri una donna si è presentata presso un’abitazione di via Monte Adamello nel Quartiere Alberti dicendo di essere “di Hera/Enel” e di dover lasciare un fantomatico “Modulo per il Covid”. Questa persona, riferiscono nella segnalazione, voleva “visionare le bollette per verificare le diciture pagate”.

L’anziana signora “visitata” non ha però aperto la porta alla truffatrice, al che questa ha riferito che sarebbero allora stati contattati dal “numero verde”. Contattato il numero verde, però, l’anziana ha saputo che a loro non risultava nulla.