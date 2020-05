Ennesimo gattino abbandonato. Enpa denuncia: “Non ancora svezzato, come pensavate potesse sopravvivere?”

Purtroppo continuano gli abbandoni. Come segnala l’Infermeria Felina Enpa di Bizzuno , è stato trovato in una colonia di Bagnacavallo un gattino che deve essere ancora svezzato, abbandonato in via Aguta.

Il micino, dicono da Enpa, “Cerca il contatto ed è in salute, quindi proviene da una famiglia che ha scelto di liberarsene. Ma che razza di persone siete, pensavate che lasciandolo lì sarebbe sopravvissuto? Abbiamo impiegato tutta notte per cercare balie e finalmente abbiamo trovato una famiglia che si è offerta di prenderlo. Siamo allo stremo delle forze e delle risorse e ringraziamo i cittadini di buon cuore che ci stanno supportando”.