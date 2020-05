Grave incidente fra tre auto a Lugo: muore un uomo di 81 anni, due i feriti

Poco dopo le 18 di oggi, domenica 24 maggio, all’incrocio fra via Santandrea e via Tomba a Lugo, tre autovetture sono entrate in collisione fra di loro. Una Peugeot condotta da un uomo di 81 anni si immetteva su via Santandrea da via Tomba e non si accorgeva della provenienza dalla sua sinistra di una Opel Astra che andava in direzione Bagnacavallo. L’urto è stato violento e inevitabile, la Peugeot centrata in pieno si è ribaltata nel fosso alla sua destra, mentre la Opel ha proseguito su via Santandrea andandosi a scontrare frontalmente con una Toyota Yaris proveniente dalla corsia opposta. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto con i Vigili del Fuoco, tre ambulanze, auto medicalizzata ed elimedica. L’81enne della Peugeot è stato estratto subito dalle lamiere, ma purtroppo era già deceduto. Gli occupanti della Opel e della Toyota – un uomo di 30 e un uomo di 30 anni – sono stati soccorsi e avviati con codici di media e bassa gravità agli ospedali di Lugo e di Ravenna. Via Santandrea è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere agli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna di effettuare i rilievi di legge. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco.