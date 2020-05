Massa Lombarda: da martedì 26 maggio al Parco Piave torna il mercato del contadino

Nonostante le forti difficoltà che il comparto agricolo ha subito con le recenti gelate tardive, particolarmente intense ed eccezionali per il periodo, i produttori locali stanno comunque cercando di offrire ai clienti un’offerta il più possibile completa sui loro banchi: è anche grazie a questo sforzo che da martedì 26 maggio torna a Massa Lombarda il Mercato del contadino con i prodotti della campagna locale, direttamente dal produttore al consumatore. Il mercato si svolgerà ogni martedì pomeriggio fino al 22 dicembre al parco Piave (via Dini e Salvalai 34) con i seguenti orari: a maggio dalle 15.30 alle 19, da giugno a settembre dalle 15 alle 19 (escluso il 2 giugno); da ottobre a dicembre dalle 14.30 alle 18. Si richiede a operatori del mercato e clienti il rispetto delle prescrizioni previste dalle indicazioni operative del protocollo sulle attività di vendita su area pubblica, in particolare il distanziamento interpersonale e gli accessi regolamentati in funzione degli spazi disponibili e l’uso di mascherine e guanti usa e getta da parte di tutti. Si raccomanda ai cittadini di rimanere nell’area del mercato solo per il tempo strettamente necessario agli acquisti. L’iniziativa è realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Cia, Coldiretti, Auser e Circolo polisportiva massese.