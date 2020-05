Weekend post riaperture: com'è andata a Ravenna? La gente in giro c’è, i controlli anche

Gente in centro al sabato sera, ma spiagge appena riaperte poco affollate in questa domenica ventosa e dal cielo variabile. Come si è svolto dunque nel ravennate il “fatidico” weekend dopo le riaperture di molti locali, attività e stabilimenti balneari? Tanti i commenti che circolano sul web a riguardo, che vanno da un estremo all’altro: c’è chi grida all’allarme per le troppe persone in giro e c’è chi dall’altro lato minimizza. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo.

Il Comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini, sentito sulla questione, ci spiega che com’era prevedibile in giro ci sono ovviamente più persone, così come ci sono i controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Per ora però non si sono verificati assembramenti pericolosi, ma ci sono molti luoghi di potenziale assembramento che sono attenzionati: qualora dovessero venire meno le condizioni di sicurezza, si prenderanno provvedimenti per eventuali nuove chiusure, ma al momento – dice – la situazione non lo richiede.