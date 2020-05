A Ravenna un nuovo decesso, una donna di 59 anni, ma nessun caso in più. In Regione 29 positivi su 2.305 tamponi

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 25 maggio si registrano 29 positivi in più (). Dall’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 27.587 casi di positività. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 2.305 per un totale di 294.181 dall’inizio della pandemia (1,2 positivi ogni 100 tamponi effettuati).

I CASI ATTIVI – Cala il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 98 rispetto a

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o che sono senza sintomi sono complessivamente 3.763, meno 92 rispetto a .

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 82 (1 in meno). Diminuiscono i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (- 5).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 19.160 (+ 114).

I DECESSI – Sono 13 i nuovi decessi: 4 uomini e 9 donne (4.056 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Un decesso in provincia di Ravenna (il totale dall’inizio della pandemia è di 73 morti).

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.956 casi a Bologna e Imola (+ 14)

4.929 a Reggio Emilia (=)

4.464 a Piacenza (+ 5)

3.897 a Modena (+ 1)

3.478 a Parma (+ 4)

2.138 a Rimini (+ 4)

1.020 a Ravenna (=)

986 a Ferrara (+ 1)

942 a Forlì (=)

777 a Cesena (=)

I 1.020 casi diagnosticati a Ravenna Comune per Comune dall’inizio della pandemia

54 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

452 a Ravenna (+ 2)

132 a Faenza

77 a Cervia

68 a Lugo

62 a Russi

37 a Bagnacavallo

29 ad Alfonsine

22 a Castel Bolognese

21 a Fusignano

16 a Cotignola

12 a Massa Lombarda

11 a Brisighella

8 a Conselice

8 a Riolo Terme

6 a Solarolo

4 a Sant’Agata sul Santerno

2 a Casola Valsenio

1 a Bagnara

NB: la somma dei casi non corrisponde a 1.020, bensì a 1.022 (c’è qualche errore nella imputazione dei casi Comune per Comune, che non dipende da noi)



L’informativa delle autorità sul decesso avvenuto a Ravenna

Per la giornata di per il territorio provinciale di Ravenna non sono state segnalate nuove positività. È stato segnalato un decesso, di una donna di 59 anni con patologie pregresse. Si è verificata una guarigione completa. Sono circa 250, infine, le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.