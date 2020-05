Cervia. Denunciate due persone per “truffe on-line”

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio, nel fine settimana del 23 e 24 maggio, hanno deferito in stato di libertà 4 persone e segnalato all’autorità amministrativa un soggetto.

In particolare una cittadina straniera e un italiano di 50 anni sono stati denunciati per aver commesso delle truffe on-line in danno di altrettanti cittadini italiani.

Invece, un uomo di 60 anni e un ragazzo di 25 anni sono stati sorpresi alla guida di veicoli con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Per tutti e due è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica e il ritiro della patente.

Infine, un cittadino di nazionalità rumena è stato sorpreso con due grammi di marijuana. Per la detenzione della sostanza stupefacente è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna.