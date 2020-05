A Conselice va a fuoco un pagliaio: lungo intervento nella notte dei vigili del fuoco

Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 maggio è divampato un incendio nelle campagne di Conselice. Nello specifico a prendere fuoco è stato un pagliaio all’aperto, situato in via Foschina. A darne l’allarme alcuni automobilisti che si trovavano di passaggio. Intorno alle 4 di mattina (l’incendio si era diffuso verso quell’ora) sono intervenute sul posto squadre dei Vigili del Fuoco di Lugo e di Ravenna, che hanno lavorato diverse ore per spegnerlo. Sono andate a fuoco decine di balle di fieno. Sul posto presenti anche i carabinieri di Lugo e di Conselice per effettuare i rilievi di legge. Ancora sconosciute le cause che hanno provato l’incendio.