Marina di Ravenna. Poliziotti salvano donna che rischia di annegare

La Polizia comunica di aver salvato una donna dalle onde del mare mosso. I fatti risalgono alle due circa della scorsa notte (tra il 25 e il 26 maggio 2020) quando una volante di Ravenna è intervenuta presso un bar di Marina di Ravenna, per la segnalazione di una donna, che si era allontanata prima dell’arrivo degli agenti.

Qualche attimo dopo, all’interno del parcheggio della Diga Sud, i poliziotti hanno individuato nel tratto di mare adiacente la diga foranea, in quel momento molto agitato, una persona in balia delle onde. Prontamente, uno degli agenti, si è gettato in mare riuscendo a raggiungere la donna afferrandola, portandola in salvo sulla riva della spiaggia. La donna è stata accompagnata in ospedale per essere curata e, successivamente, è stata dimessa.