Pregiudicato spacciatore tenta rapina a passante minacciandolo con bastone: 51enne arrestato dalla Polizia

La Polizia ha arrestato P.A., 51enne cittadino italiano per i reati di tentata rapina aggravata e porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Nel pomeriggio del 24 maggio 2020, gli agenti sono intervenuti all’interno del parco pubblico di via Capodistria su richiesta di un cittadino, che ha segnalato di essere stato minacciato da una persona che brandiva un bastone.

Raggiunto immediatamente il suddetto parco, i poliziotti hanno individuato il presunto aggressore. L’uomo, dopo aver gettato il bastone a terra, è stato bloccato. Il 51enne è stato identificato per P.A., pregiudicato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, detenzione illecita di stupefacenti, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e altro.

La vittima ha dichiarato agli agenti che poco prima, mentre si trovava all’interno dell’area verde di via Capodistria, è stato avvicinato da una persona che, impugnando un manico di scopa con una estremità acuminata, le aveva chiesto una sigaretta, al cui diniego l’esagitato avrebbe reagito pretendendo del denaro, con la minaccia di colpirla nel caso in cui la richiesta non venisse soddisfatta.

Pertanto, il 51enne è stato arrestato per i reati di tentata rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.