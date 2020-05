Navetto Mare: orari del servizio nel fine settimana e per ponte 2 giugno 2020

Il comune di Ravenna, l’Agenzia per la Mobilità AMR e Start Romagna hanno condiviso oggi la programmazione del servizio gratuito Navetto Mare, dai parcheggi gratuiti di via Trieste e di via del Marchesato per il litorale di Marina di Ravenna e da quello di via Trieste per il litorale di Punta Marina Terme, per il prossimo fine settimana e per il ponte del 2 Giugno alla luce anche dei rilievi di carico effettuati nel trascorso fine settimana. Si ricorda che, alla luce delle disposizioni anti-Covid in vigore, la capacità di carico dei mezzi è limitata e vige l’obbligo di mascherina per l’accesso a bordo.

Nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso si invita la cittadinanza a dare la precedenza alle utenze più deboli. Il Navetto Mare circolerà sabato 30 maggio dalle 14 alle 22, domenica 31 maggio, lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno dalle 9 alle 22. La programmazione del servizio Navetto Mare per i periodi successivi sarà definita in un secondo momento, anche sulla base dell’evolversi della situazione. Il traghetto circola invece tutti i giorni dalle 5 alle 00.30.

Contestualmente all’entrata in servizio del Navetto Mare, che ha circolato anche lo scorso fine settimana, entra come ogni anno in vigore la sosta a pagamento – quest’anno da venerdì 29 maggio – a Marina di Ravenna lungo viale della Pace e viale delle Nazioni, Punta Marina Terme sul Lungomare Cristoforo Colombo e a Lido di Dante nelle aree destinate a parcheggio nella zona compresa tra i viali Del Duca, Piccarda e gli stabilimenti balneari.