Arrestato 28enne di origini pugliesi, domiciliato a Ravenna, per il reato di furto aggravato, ricettazione, danneggiamento

La Polizia di Stato ha arrestato S.A. 28enne di origini pugliesi, domiciliato a Ravenna, per il reato di furto aggravato, ricettazione, danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio. Nella mattinata di ieri 27 maggio agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, hanno dato esecuzione, al dispositivo dell’Ufficio Esecuzioni Penali della procura della Repubblica di Foggia con il quale è stata disposta la carcerazione di S.A., 28enne pugliese con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, che si trovava domiciliato presso una Comunità Terapeutica di Ravenna in regime di arresti domiciliari. L’uomo, negli anni dal 2015 al 2019 si era reso responsabile, a Foggia, dei reati di furto aggravato, ricettazione, danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio per i quali ha riportato condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione. A.S., dopo le formalità di legge, è stato condotto alla Casa Circondariale di Ravenna.