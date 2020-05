Castel Bolognese: due bambine piccole azzannate dal rottweiler di casa che morde anche la madre

Verso le ore 15 di oggi 28 maggio al civico 67 di via Fratelli Morelli a Castel Bolognese, per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale della Romagna Faentina, due bambine di circa un anno e mezzo e di tre anni sono state assalite nel loro giardino da uno dei due cani di casa, un rottweiler di grosse dimensioni. Nel soccorrere i figli anche la madre è stata azzannata dal cane. I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto con due ambulanze e auto medicalizzata. Dopo le prime cure i sanitari hanno trasportato le bambine e la madre presso l’ospedale di Faenza con codice di media gravità. Sul luogo la Polizia Locale della Romagna Faentina per i rilievi di legge.