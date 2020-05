Faenza, donna con disturbi psichici sfugge ai controlli ma è rintracciata dalla Polizia locale e sottoposta a TSO

TSO movimentato ieri sera 27 maggio a Faenza, dove una pattuglia della Polizia locale ha rintracciato alle 23, in prossimità del bar Linux, una donna di 55 anni alla guida del suo veicolo. Nei confronti della donna – che in passato aveva già tentato di togliersi la vita in più occasioni – era stata emessa un’ordinanza di accertamento sanitario obbligatorio, in mattinata, dal sindaco di Faenza su richiesta del servizio sanitario pubblico. Il timore era infatti che la signora che si era allontanata da casa in evidente alterazione psicofisica, potesse tentare nuovamente il suicidio. Grazie ad un lavoro investigativo di incrocio dati dei vari varchi della città, la Polizia municipale è riuscita a rintracciare alle 23 il percorso che faceva l’auto della donna che stava girando senza meta per Faenza. Intercettata da una pattuglia della PL in prossimità del bar Linux, la donna non si è fermata all’alt e, dopo un breve inseguimento, è stata raggiunta e bloccata, con l’auto della locale che gli ha sbarrato la strada dopo averla sorpassata. La signora non si è però arresa e si è chiusa all’interno del veicolo, rendendo così necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Faenza. In loco si è richiesto anche la presenza del personale del 118, per procedere alle operazioni garantendo la massima sicurezza alla signora. L’operazione si è conclusa alle 4 di questa mattina, con il ricovero in regime di TSO della signora presso l’ospedale civile di Ravenna. Nell’evento nessuna persona ha riportato danni fisici.