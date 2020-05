Faenza, donna di 70 anni cade dalla bici in via Granarolo: è grave

A Faenza, poco dopo le ore 12, su via Granarolo, nei pressi della rotonda all’altezza di Bucci Industries, una donna di circa 70 anni in sella alla sua bicicletta ha improvvisamente perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi arrivati sul luogo con ambulanza e auto medicalizzata. Constatate le condizioni della donna, rimasta sempre cosciente ma con gravi amnesie, è stato disposto il trasporto con elimedica presso l’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Locale della Romagna Faentina. Fra le ipotesi in cerca di conferma, non si esclude che la donna possa essere stata urtata da un’auto e abbia perso il controllo della bicicletta per questa ragione.