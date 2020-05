Ravenna, sabato 30 maggio riapre la piscina comunale

Riaprirà sabato 30 maggio la piscina comunale di Ravenna di via Falconieri 29/31. Sarà possibile accedervi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle19. Disponibili tutte le vasche, quella al coperto da 25 metri, quella da 50 metri, con il tetto già aperto, e quella dedicata ai bambini da 11 metri, aperta solo in estate. Sarà garantita la sicurezza per la prevenzione della diffusione del Covid-19 con il sostegno e la supervisione del personale.