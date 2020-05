Riapre l’albergo Antico Convento San Francesco a Bagnacavallo

Riaprirà lunedì 1 giugno l’albergo Antico Convento San Francesco, a Bagnacavallo, struttura ricettiva che occupa una parte dell’omonimo complesso di proprietà del Comune. Se ne è parlato nel corso di un incontro fra l’assessore al Turismo del Comune di Bagnacavallo Monica Poletti e i gestori dell’albergo, Fulvia Damiani e Paolo Camprini. «Soltanto pochi mesi fa avevamo festeggiato la pubblicazione della guida Lonely Planet dedicata all’Emilia-Romagna, dove Bagnacavallo e lo stesso albergo sono ben rappresentati – commenta l’assessore Poletti. – L’emergenza sanitaria ha poi bruscamente frenato gli entusiasmi, ma ora siamo nuovamente proiettati verso un futuro che vogliamo contribuire a costruire assieme agli operatori dell’ospitalità del nostro territorio. In questo panorama incerto, la riapertura dell’albergo Antico Convento San Francesco è un’ottima notizia. Come Comune, confermiamo che il complesso di San Francesco è stato e continuerà a essere un fulcro della nostra programmazione culturale, già a partire dall’estate.»

L’albergo, che dispone di otto camere comfort rinnovate e undici camere multiple, si è adeguato in questi giorni alle linee guida appena emesse dalla Regione Emilia-Romagna per le strutture ricettive.

«Il susseguirsi delle disposizioni a causa dell’emergenza Covid-19 ha penalizzato tutto il settore del turismo – commentano i gestori Fulvia Damiani e Paolo Camprini. – Ora abbiamo qualche elemento da cui partire e perciò abbiamo deciso di riaprire, anche se l’incertezza sugli spostamenti a livello nazionale e internazionale rende ancora tutto molto complicato. Cambierà, questo è certo, il modo di viaggiare e soprattutto la modalità di programmazione delle vacanze. Per quanto ci riguarda, da un lato lavoriamo molto in collaborazione con le imprese del territorio per un’ospitalità legata ai viaggi di lavoro. Inoltre, eravamo già abituati ai soggiorni last minute, in particolare legati al week end, tendenza che crediamo sarà confermata. Siamo consapevoli che le variabili in gioco sono molte, ma siamo pronti ad accogliere gli ospiti e continueremo a fornire in tutta sicurezza i servizi che abbiamo proposto fin dall’inizio di questa avventura.»

L’albergo Antico Convento San Francesco è in via Cadorna 10. Informazioni: www.anticoconventosanfrancesco.it / info@anticoconventosanfrancesco.it / 0545 1770715 / 351 8180024