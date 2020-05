Visita del Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna Generale Claudio Domizi al Comando di Ravenna

Nella mattinata odierna, 28 maggio, il Generale di Divisione Claudio Domizi, Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha salutato il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna in vista del suo prossimo trasferimento nella Capitale, ove ricoprirà altro prestigioso incarico. Dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Roberto De Cinti, ha incontrato i Comandanti dei Reparti dipendenti in rappresentanza di tutti i Carabinieri della Provincia. Il Generale Domizi ha ringraziato i Carabinieri per l’impegno profuso soprattutto in occasione dell’emergenza sanitaria, esortando tutti a continuare ad operare con disponibilità, umanità ed equilibrio.