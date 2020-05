Bomba d’aereo rinvenuta nelle campagne lughesi. Operazioni di brillamento nella seconda metà di giugno 

Nel territorio del comune di Lugo è stato rinvenuto, nel corso di lavori agricoli, un ordigno residuato bellico risalente alla Seconda guerra mondiale.

L’ordigno – una bomba d’aereo di produzione statunitense – è già stato posto in sicurezza ed è vigilato da parte delle Forze di polizia.

Per consentire le operazioni di rimozione dell’ordigno sarà necessario evacuare l’area nel raggio di 700 metri dal punto in cui è collocato l’ordigno e per tutta la durata delle operazioni (circa 4 ore). L’ordigno sarà poi fatto brillare in una cava fuori dall’abitato.

Le operazioni si svolgeranno presumibilmente nel mese di giugno e saranno preventivamente comunicate alla popolazione e alle aziende presenti in sito, con le istruzioni necessarie per lasciare libera la zona d’incidenza.

Le operazioni di disinnesco e brillamento, affidate agli artificieri dell’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago (Vr), saranno coordinate dalla Prefettura di Ravenna e vedranno coinvolti, in particolare, i Comuni di Lugo e Sant’Agata sul Santerno, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le Forze di polizia, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e la Croce Rossa Italiana.