Faenza. Auto investe ragazzo di 16 anni: trasportato all’ospedale Bufalini in elicottero

Incidente stradale poco prima delle 17 di ieri, giovedì 28 maggio, a Faenza in via Fratelli Rosselli incrocio via della Malta. Come riporta il bollettino del 118, un ragazzino di 16 anni è stato investito da un’auto ed è stato trasportato dai sanitari – giunti sul posto con l’ambulanza, l’auto medicalizzata e l’elicottero partito da Bologna – all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità.

Sul luogo dell’incidente Vigili del Fuoco e Polizia municipale per i rilievi di rito.