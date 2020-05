Ravenna. Riaperte tutte le sedi e i punti vendita Ciicai. Giovedì 4 giugno assemblea di bilancio

Il Ciicai – lo storico consorzio ravennate che associa gli installatori professionisti del settore termoidraulico, condizionamento e arredobagno – ha riaperto completamente i battenti dopo la sosta forzata legata al lockdown.

Oltre alla sede centrale di Ravenna in zona Bassette, sono dunque riaperti al pubblico – nel rispetto di tutte le condizioni igienico-sanitarie e di distanziamento – sia la sede di Ferrara che i quattro punti vendita che il Ciicai vanta sul territorio: quelli di Ravenna, Lugo, San Giuseppe di Comacchio e quello recentissimo inaugurato a Cervia, nel piazzale dell’ospedale, nello scorso autunno.

Inoltre, il Consorzio ha deciso di organizzare in presenza (e non in modalità da remoto) anche l’annuale assemblea di bilancio, sempre garantendo tutte le condizioni di sicurezza. Per questo la data è stata posticipata a giovedì 4 giugno, ed è stata scelta come sede la sala riunioni del ristorante La Campaza, che permette di rispettare tutte le misure necessarie anche in termini di distanziamento spaziale.