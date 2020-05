Riaprono Casa delle Farfalle e percorso Cerviavventura per il ponte del 2 giugno

Sabato 30 maggio riaprono al pubblico Casa delle Farfalle e CerviAvventura e quindi per questo ponte del 2 giugno il territorio cervese vedrà aperti tutti i suoi 4 parchi tematici, che oltre ai precedenti includono anche il Centro Visite Salina di Cervia e il Parco Naturale, partiti con le attività dal fine settimana scorso.

Sicurezza è la parola d’ordine di questa ripartenza e i parchi sono stati riorganizzati e ripensati negli spazi per accogliere il pubblico garantendo tutte le misure anticontagio. Ingressi contingentati e a fasce orarie, obbligo di mascherina per accedere ai servizi, gel igienizzanti a disposizione dei visitatori e un approccio ancora più attento da parte delle guide a supportare le persone offrendo tutte le informazioni necessarie.

L’obiettivo è sempre lo stesso, regalare emozioni e una giornata rilassante all’aria aperta, far vivere qualche ora di spensieratezza tra natura, farfalle e colori, elementi che in questo momento sono forse quelli di cui si sente il bisogno. La natura infatti pare essere la prima scelta di molti visitatori e la meta delle prime uscite, certi che possa permetterci di stare a distanza gli uni dagli altri e che riesca a farci tornare alla normalità con il suo potere curativo per l’anima e gli occhi.

In entrambi i parchi, Casa delle Farfalle e Cerviavventura, gli ingressi saranno scaglionati per fasce orarie per evitare il crearsi di gruppi numerosi e i biglietti andranno acquistati direttamente online nello shop di atlantide (shop.atlantide.net) fino a 3 giorni prima della visita, se ci si vuole garantire il posto. In alternativa ci si potrà presentare alla cassa direttamente il giorno della visita ma con il rischio di dover aspettare l’orario con posti liberi.

Casa delle Farfalle sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19 (l’ultimo orario di accesso è alle 18). Biglietti online: http://shop.atlantide.net/biglietti/casa-delle-farfalle.html

Cerviavventura sarà aperta il 30-31 maggio 1-2 giugno e poi dal 6 giugno tutti i giorni dalle 10 alle 19.30 (l’ultimo orario di accesso consigliato è alle 16.30 per sfruttare tutto il tempo a disposizione). Biglietti online: http://shop.atlantide.net/biglietti/cerviavventura.html

Per informazioni 0544 995671.