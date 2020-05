Russi, motociclista 28enne perde il controllo della moto e cade rovinosamente con gravissime conseguenze

Verso le ore 20,30 di venerdì 29 maggio su via Franguelline Nuove fra Godo e San Pancrazio, un ragazzo di 28 anni in sella alla sua moto Kawasaki nei pressi di un ponticello ha perso il controllo del mezzo scivolando sull’asfalto e uscendo dalla carreggiata. Lungo la traiettoria della scivolata è passato sotto il guardrail a protezione della strada, il quale purtroppo gli ha amputato entrambi gli arti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno provveduto ad una prima stabilizzazione del motociclista, poi trasportato velocemente all’ospedale Bufalini di Cesena in gravissime condizioni. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Russi.