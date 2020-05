Altro grave incidente nella notte: 43enne si schianta con l’auto a Brisighella

A due ore di distanza dal terribile incidente che ha coinvolto un motociclista 28enne a Russi, alle 22,30 della serata di ieri, sabato 29 maggio, nella provincia ravennate si è verificato un altro grave sinistro: a Brisighella su via Strada un 43enne alla guida della sua auto si è schiantato contro un ostacolo fisso per cause ancora al vaglio.

L’uomo, rimasto ferito nel violento impatto, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con automedica e ambulanza, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri locali per i rilievi del caso.