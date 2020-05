Ravenna, cordoglio del sindaco Michele de Pascale per la scomparsa di monsignor Roberto Zagnoli

“È con grande dispiacere che apprendo della scomparsa di monsignor Roberto Zagnoli – dichiara il sindaco di Ravenna Michele de Pascale –, un sacerdote che ha saputo unire la vocazione del parroco vicino alla gente agli studi legati alla comunicazione, alla liturgia cristiana e all’arte che lo hanno portato alla nomina di vice direttore dei Musei Vaticani e a direttore del Museo etnologico Vaticano. La sua figura è molto conosciuta in città anche per aver svolto il ruolo di assistente dell’Azione cattolica e per essere stato segretario dell’arcivescovo Salvatore Baldassarri e del cardinale Ersilio Tonini”. Il sindaco esprime il cordoglio proprio e di tutta l’Amministrazione comunale di Ravenna ai famigliari e alla comunità ecclesiale ravennate.