A Cervia ripartono gli eventi estivi: tra Cozza, Borgomarina e passeggiate a Lume di Candela

Con tutte le precauzioni dovute all’emergenza Covid-19, il Consorzio di Cervia Centro e del Borgomarina hanno inaugurato gli avvenimenti estivi cervesi.

Dal 30 maggio al 2 giugno torna La Cozza di Cervia in Festa 2020, anche se con modalità diverse dal solito. Niente stand e mercatini, ma tanti Menù a Base di Cozza nei migliori ristoranti di Borgomarina Cervia.

Tutti i giovedì, a partire dal 4 giugno, riparte Borgomarina Vetrina di Romagna, l’affascinante passeggiata lungo il porto canale più bello della Romagna, un percorso fra mercatini, artigianato, prodotti tipici del territorio, eventi e musica.

I martedì dal 9 giugno, torna Cervia a Lume di Candela £Come in ogni settimana d’estate Cervia a Lume di Candela (il più incantevole tra i mercatini della Riviera) torna a illuminare il centro storico, il Borgomarina e il Viale Roma.

E infine a dal 3 al 5 settembre non mancherà l’appuntamento con Sapore di Sale, l’ormai tradizionale evento che mette al centro della manifestazione il Sale Dolce di Cervia, torna come ogni anno nel primo fine settimana di Settembre. L’evento si svolge in varie parti della città, in particolare nei Magazzini del Sale e nel Borgomarina. Il momento più caratteristico e tradizionale della manifestazione è la rievocazione storica dell’Armesa de sel, la distribuzione del sale di Cervia alla popolazione, dopo l’arrivo della burchiella al molo del Piazzale dei Salinari presso i Magazzini del Sale Darsena.