Ravenna, il centro commerciale Esp festeggia il terzo compleanno e regala ai clienti 2 mila mascherine

Sarà un compleanno particolare – come tutti quelli in epoca di emergenza Coronavirus – ma domani martedì 2 giugno il centro commerciale Esp di Ravenna festeggerà lo stesso il terzo anniversario dal “raddoppio” del centro, avvenuto il 1° giugno 2017. Non ci saranno spettacoli e nemmeno la torta, la festa tradizionale è rinviata in osservanza dei corretti comportamenti anti-contagio, ma in questa occasione Esp farà un regalo utile ai clienti e agli amici.

In una postazione situata nell’area centrale del centro, una hostess consegnerà gratuitamente ai clienti una mascherina protettiva, lavabile e riutilizzabile. Esp ne mette a disposizione dei visitatori del centro ben 2.000, fino ad esaurimento scorte.

La mascherina è realizzata in tessuto idrorepellente antigoccia, che permette la traspi­razione ma blocca l’uscita di microgoccioline e l’entrata di vapori. La superficie esterna è stampata in colore rosso, con il logo dell’Esp: il fissaggio del colore avviene ad una temperatura di 195° C, cosa che consente dopo l’utilizzo il lavaggio della mascherina ad alte temperature (o con disinfettante anti­batterico specifico per tessuti), cosa che la rende riutilizzabile per più volte.

La mascherina sarà consegnata gratuitamente ad ogni cliente o visitatore dell’Esp in una confezione singola termosaldata: gli orari di distribuzione sono dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Nella giornata festiva di martedì 2 giugno, il centro commerciale Esp osserva i consueti orari di apertura, dalle 9 alle 21.