Ritorno al mare, tra mascherine, distanze e dubbi. Alla fine, una bella giornata di sole a Punta Marina

Con l’arrivo della bella stagione per i ravennati è imprescindibile ormai – complice il contenimento dei contagi – cominciare a pensare al ritorno al mare. Nonostante mille incertezze, legate soprattutto alla presenza di bambini – noi ne abbiamo due, di 6 e 9 anni – sabato scorso abbiamo deciso di sperimentare la spiaggia e vi raccontiamo come è andata.

Non avendo uno stabilimento balneare di riferimento, con ombrellone stagionale prenotato, ne abbiamo scelto uno con ampi spazi liberi a disposizione, per tentare un riavvicinamento graduale e ponderato. Il bagno Kuta di Punta Marina che abbiamo scelto ci è sembrato l’ideale, per via del grande prato attiguo alla spiaggia. Pensavamo di trovare più parcheggi liberi, invece quelli sul lungomare erano quasi tutti occupati. Abbiamo chiesto della situazione ombrelloni: “meglio prenotarli in anticipo – ci hanno spiegato al bar -, quelli stagionali sono già tutti impegnati, ne restano alcuni che noleggiamo a giornata”. I prezzi aumentano, come è normale, nel fine settimana, ma tutto sommato sono assolutamente abbordabili.

Abbiamo rivisto tanti amici, che in condizioni normali avremmo salutato abbracciandoci. Non è ancora possibile, pazienza. Ma come noi, abbiamo notato che tutti i presenti, erano rispettosi delle distanze di sicurezza imposte dalla situazione: molti indossavano la mascherina, pur essendo all’aperto – e dunque senza obbligo – altri mantenevano ampie distanze tra sé e gli altri.

Una famiglia di nostri amici ha affittato l’ombrellone per la stagione. Quest’anno però non sarà possibile condividerlo né sedersi tutti insieme sui loro lettini, per ovvie ragioni di igiene e tracciamento di eventuali casi di contagio. Per far giocare assieme le nostre figlie abbiamo così optato per lo spazio di spiaggia libera che costeggia lo stabilimento balneare. Mantenendo il più possibile le distanze e utilizzando le mascherine.

Al bar della struttura si accede solo con la mascherina e possiamo dire che i clienti ci sono sembrati tutti piuttosto rispettosi. All’ingresso c’è l’ormai consueto dispenser per igienizzare le mani, che si trova anche nei bagni e non ci è capitato di assistere ad alcuna situazione di assembramento.

L’aperitivo è un po’ più “complicato” dell’anno scorso: ognuno ha preso la propria ordinazione, non ci si è scambiato il bicchiere per assaggiare il drink dell’altro e ognuno ha mangiato dal proprio sacchetto di patatine, senza poterlo condividere con gli altri. Tutto sommato però, “sacrifici” sopportabili, per potersi godere una giornata di sole e mare in un contesto rilassante, nonostante le regole da rispettare.

Nel complesso, l’impressione è che, dopo tanti mesi di reclusione e stravolgimento delle proprie abitudini di vita, ci sia una gran voglia di normalità, ma anche la consapevolezza che la situazione che stiamo vivendo non è ancora normale. Dunque, le regole imposte dalle ordinanze vengono sostanzialmente rispettate. Nel nostro caso, ci sentiamo di dire che quando gli adulti si attengono a determinati comportamenti e li insegnano, senza eccessive ansie, ai più piccoli, anche i bambini li accolgono, senza troppi problemi. Quindi in definitiva, esperimento riuscito, lo ripeteremo a breve.