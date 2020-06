In diretta dall’Altare della Patria celebrazioni del 74° anniversario della #FestadellaRepubblica.

È una grandissima emozione essere qui oggi! #2giugno

Così il Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia Michele de Pascale sulla sua pagina Facebook. Come abbiamo riferito il Sindaco in qualità di presidente dell’Unione delle Province italiane ha preso parte alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Roma.

Il 74° anniversario della fondazione della Repubblica è stato celebrato naturalmente anche a Ravenna. Le celebrazioni, in piazza del Popolo, si sono tenute in modo sobrio, in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del Coronavirus, esclusivamente con la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione delle corone, come disposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Ha presenziato il Prefetto Enrico Caterino. Presenti tutti i Comuni del territorio. In rappresentanza del Comune di Ravenna era presente il vicesindaco Eugenio Fusignani.