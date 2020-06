Clienti troppo vicini e senza mascherina: fioccano multe per avventori e gestore del locale a Marina di Ravenna

Multati clienti e proprietario del locale per assembramento durante l’orario dell’aperitivo. È quanto successo lunedì 1° giugno attorno alle 20 al Baretto di Marina di Ravenna, sul porto canale. Come riporta Il Resto del Carlino nell’edizione odierna, i Carabinieri, durante un giro di perlustrazione dell’area, hanno infatti trovato 10 avventori seduti in cerchio sulle sedie del locale ma su area pubblica, senza mascherine e a meno di un metro l’uno dall’altro.

Per i clienti scatta ora una sanzione da 400 euro e il gestore del locale rischia addirittura la chiusura temporanea, ma dice di essere pronto a fare ricorso.