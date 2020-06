Pioggia e grandine si abbattono sulla Bassa Romagna: VIDEO

Come era stato annunciato dalle previsioni e dall’allerta meteo emanata, e come segnalato su Condifesa, sta arrivando il temporale in bassa romagna tra Cotignola, Lugo e Bagnacavallo e in direzione Russi e Ravenna: è già stata segnalata pioggia mista a grandine.

In particolare, riporta Condifesa, un acquazzone con grandine di piccole dimensioni si è riversato nella zona vicino a Bagnacavallo.

(Video dalla pagina Facebook di Condifesa)