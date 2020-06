Ruba un’auto e gira ubriaco: ventenne denunciato dai Carabinieri di Milano Marittima

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna un cittadino di nazionalità rumena responsabile della ricettazione di un’autovettura e di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Nella giornata di martedì, i militari dell’Aliquota Radiomobile, in piena notte, insospettiti dalla presenza di un veicolo nella zona periferica di Cervia, lo hanno inseguito, fermando il ventenne alla guida, che è poi stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Dopo aver contattato chi risultava essere il legittimo proprietario del mezzo, questi ha dichiarato che l’auto gli era stata rubata nella notte.

Il ladro ventenne, sottoposto a test per la guida in stato di ebrezza, è risultato positivo, con un tasso alcolemico superiore a 1,65 g/l. Oltre al deferimento all’autorità giudiziaria, gli sono state contestate anhce le sanzioni del codice della strada perché non in possesso di patente di guida.