Aggredirono volontario a Ravenna: indagato 17enne sospettato di essere il 4° autore della violenta rapina

Nella serata di ieri, venerdì 5 giugno, i Carabinieri di Ravenna hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare per un 17enne di origini sudanesi ma residente a Ravenna, sospettato di essere il quarto autore della violenta rapina avvenuta il 6 aprile scorso ai danni di un volontario Auser impegnato nella consegna dei farmaci agli anziani nell’ambito delle ristrettezze della fase 1 covid-19.

Le indagini hanno permesso di raccogliere significativi elementi a carico del minore, già noto alle forze dell’ordine, quindi su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Bologna per i minorenni il giovane è stato indagato per i reati di rapina e lesioni aggravate, prelevato e condotto presso una comunità per minori in attesa di comparire dinanzi al giudice minorile.