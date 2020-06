Associazione Faenza nel Cuore. Consegnata alla Pubblica Assistenza la somma raccolta attraverso la raccolta fondi tra gli associati

«È un piccolo gesto, ma è un modo concreto di sostenere chi si prodiga per il bene» sono le parole con le quali Francesca Goni, presidente dell’associazione Faenza nel Cuore, consegna oggi la donazione rivolta alla Pubblica Assistenza di Faenza. Proprio nelle scorse settimane l’associazione faentina si è impegnata a promuovere tra i propri associati una raccolta fondi con lo scopo quello di aiutare concretamente i volontari della Pubblica Assistenza cittadina.

Alle parole di Goni si aggiungono quelle di Paolo Cavina, anch’egli membro attivo di Faenza nel Cuore, che sottolinea come «le volontarie e i volontari ai quali rivolgiamo questo piccolo aiuto si sono impegnati in maniera esemplare durante i terribili mesi che abbiamo vissuto; e lo hanno fatto in un momento particolare, dove impegnarsi per gli altri ha significato mettere a rischio anche la propria salute e quella dei propri famigliari»

A questo breve momento celebrativo hanno preso parte anche alcuni volontari della Pubblica Assistenza, un modo simbolico per ringraziare l’associazione faentina del sostegno ricevuto.