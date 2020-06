Bagnacavallo. Tre incontri online per parlare del futuro del Mercato Coperto

L’ex Mercato Coperto di Bagnacavallo riaprirà virtualmente per tre giovedì di giugno e tornerà a essere un luogo di incontro e scambio grazie al ciclo di appuntamenti online dal titolo Il mercato del giovedì. L’iniziativa rientra nelle attività previste dal percorso partecipativo promosso dal Comune di Bagnacavallo e curato dall’associazione Spazi Indecisi per decidere assieme a cittadini, associazioni e imprese il futuro dell’ex Mercato Coperto di via Baracca.

Si inizierà giovedì 11 giugno alle 18 con Quando riapre il Mercato Coperto? Il percorso di riqualificazione e di partecipazione dei prossimi mesi. Ne parleranno l’assessore a Lavori Pubblici e Partecipazione del Comune Vilio Folicaldi, l’archivista della Biblioteca comunale Taroni Patrizia Carroli, l’architetto Emilio Rambelli e i referenti dell’associazione Spazi Indecisi.

Si proseguirà poi giovedì 18 giugno con Come sarà il Mercato Coperto? Mercati cittadini e spazi ibridi. Interverranno Ginevra Errico, community manager dello spazio Ex Fadda a San Vito dei Normanni, Puglia, e Franca Fiorini, responsabile di Cascina Cuccagna a Milano.

Il ciclo di incontri si concluderà giovedì 25 giugno con Come raccontare un luogo insieme alle sue comunità? Esperienze di reti per il turismo. Gli incontri, che inizieranno tutti alle 18 e avranno la durata di un’ora, saranno trasmessi sulle pagine Facebook e i canali YouTube del Comune e del progetto Mercato Coperto Bagnacavallo.

Fino al 10 giugno è inoltre possibile compilare il questionario online per fornire idee, suggerimenti e proposte per il percorso partecipativo promosso dal Comune di Bagnacavallo e finanziato anche dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge Regionale 15/18 Bando Partecipazione 2019. Il percorso vede la collaborazione di Ascom-Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” e Consiglio di Zona di Bagnacavallo.

Per informazioni: www.mercatocopertobagnacavallo.it; mercatocopertobagnacavallo@gmail.com; Fb: @mercatocopertobagnacavallo