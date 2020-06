Cade alpinista di Bagnara di Romagna: ora è in ospedale

Come riporta il giornale online Ok!Mugello, nel primo pomeriggio di oggi sabato 6 giugno pare che un’alpinista 48enne di Bagnara di Romagna che si trovava in escursione con alcuni compagni in Toscana, a Cavrenno Montalbano, sia caduta per oltre 15 metri – per un vecchio chiodo che si è staccato dalla parete – riportando diversi traumi. Raggiunta dal Soccorso Alpino locale, dai Vigili del Fuoco e dall’elicottero del 118, la donna è stata ospedalizzata.