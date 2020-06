Danneggiamenti al Pavaglione di Lugo. Ranalli chiude i distributori automatici H24: “luoghi privi di controllo”

Il Pavaglione di Lugo è stato teatro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 giugno di atti di vandalismo, che hanno portato al danneggiamento di una colonnina dell’energia elettrica e altri arredi urbani. I responsabili, per ora ignoti alle forze dell’ordine, hanno anche lasciato a terra diverse bottiglie infrante. A segnalarlo è lo stesso sindaco di Lugo, Davide Ranalli, con un post facebook: “Questa mattina – commenta il Primo cittadino – telefonerò ai vertici locali delle forze dell’ordine e alla comandante della polizia locale per segnalare l’accaduto e ricorrere quanto prima a misure severe di contrasto al degrado. Intanto da lunedì predisporrò la chiusura dopo le ore 20 dei distributori self H24, che stanno diventando luoghi privi di controllo e dunque ideali luogo di ritrovo per gli imbecilli”.

Il sindaco ha inoltre ringraziato polizia locale e l’operatrice ecologica “che già dalle prime luci dell’alba hanno lavorato per rimettere in ordine una città che non merita di essere vissuta in questo modo”.