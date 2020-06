Fusignano. Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: 53enne faentino muore sul colpo

Verso le ore 1,30 della notte fra venerdì 5 e 6 giugno, a Fusignano all’altezza del civico 13 di via Santa Barbara, un uomo di 52 anni a bordo di una Suzuki Sx4 ha perso il controllo del mezzo e ad alta velocità ha scheggiato un primo albero, proseguendo sul marciapiede per poi andare a terminare la sua folle corsa centrando in pieno l’albero successivo.

I soccorsi, giunti immediatamente sul luogo del sinistro con ambulanza, auto medicalizzata e un mezzo dei Vigili del Fuoco, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, un faentino classe 1967, purtroppo deceduto sul colpo al termine della lunga carambola. Via Santa Barbara è stata chiusa al traffico diverse ore per permettere il ripristino della sede stradale da parte dei Vigili del Fuoco. Per i rilievi di legge sono giunti sul luogo dell’incidente i Carabinieri di Fusignano.