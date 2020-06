I giovani di Fridays for Future Faenza, assieme a Fiab e Legambiente in piazza per chiedere più bici e meno auto

Si è tenuto ieri, venerdì 5 giugno a Faenza in piazza del Popolo il flash mob organizzato da Fridays for Future, Fiab Faenza e Legambiente Lamone, in occasione dello Sciopero Nazionale del Clima e della Giornata dell’Ambiente.

Più spazio per ciclisti e pedoni, corsie ciclabili di emergenza e la rimozione di ostacoli e barriere sulle ciclabili; più aree car free, anche attorno alle scuole; contro la violenza stradale che insanguina le nostre strade; per un PUMS orientato alla riduzione delle emissioni e alla riduzione della motorizzazione privata. Queste le richieste dei manifestanti.